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Ракетна атака на Черкаси: кількість постраждалих зросла до 10

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Внаслідок ворожого ракетного удару по Черкасах кількість травмованих зросла до 10, передає УНН з посиланням на МВС.

Цитата

"Станом на 08:40 кількість травмованих унаслідок російського удару зросла до 10 осіб. Рятувальна операція триває", йдеться в повідомленні.

Доповнення

Сьогодні вранці окупанти завдали ракетного удару по Черкасах. Зазначається, що унаслідок роботи ППО уламки впали у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури. 

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко опублікував відео порятунку людини з-під завалів.

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