Ракетна атака на Черкаси: кількість постраждалих зросла до 10

Цитата

"Станом на 08:40 кількість травмованих унаслідок російського удару зросла до 10 осіб. Рятувальна операція триває", йдеться в повідомленні.

Доповнення

Сьогодні вранці окупанти завдали ракетного удару по Черкасах. Зазначається, що унаслідок роботи ППО уламки впали у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко опублікував відео порятунку людини з-під завалів.