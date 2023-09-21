Ракетна атака на Черкаси: кількість постраждалих зросла до 10
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Внаслідок ворожого ракетного удару по Черкасах кількість травмованих зросла до 10, передає УНН з посиланням на МВС.
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"Станом на 08:40 кількість травмованих унаслідок російського удару зросла до 10 осіб. Рятувальна операція триває", йдеться в повідомленні.
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Сьогодні вранці окупанти завдали ракетного удару по Черкасах. Зазначається, що унаслідок роботи ППО уламки впали у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури.
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