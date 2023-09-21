Ракетная атака на Черкассы: количество пострадавших возросло до 10
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Вследствие вражеского ракетного удара по Черкассам количество травмированных возросло до 10, передает УНН со ссылкой на МВД.
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"По состоянию на 08:40 количество травмированных в результате российского удара возросло до 10 человек. Спасательная операция продолжается", говорится в сообщении.
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Сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам. Отмечается, что в результате работы ПВО обломки упали в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко опубликовал видео спасения человека из-под завалов.