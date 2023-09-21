Ликвидация последствий вражеской атаки на Черкассы: спасатели отчитались о текущей ситуации

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. ГСЧС отчиталось о текущей ситуации поисково-спасательных работ, которые сейчас продолжаются в Черкассах, в результате вражеской ракетной атаки, передает УНН.

Детали

В результате ракетного удара разрушено здание гостиницы. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

По состоянию на 9:30, предварительно, пострадало 9 человек и 13 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен 1 человек.

Пожар торговых павильонов ликвидирован на площади 750 кв.м. Продолжается тушение незначительных очагов под завалами гостиницы. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Дополнение

Сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам. Отмечается, что в результате работы ПВО обломки упали в центральной части города.

Как ранее сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко опубликовал видео спасения человека из-под завалов в Черкассах. В МВД заявили, что количество травмированных возросло до 10.

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