Ліквідація лісової пожежі: літак ДСНС вилетів у Чорнобильську зону відчуження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Станом на 8:40 триває ліквідація лісової пожежі у Зоні відчуження безумовного (обов’язкового) відселення - рятувальники відправили на боротьбу з вогнем літак АН-32, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
За інформацією рятувальників, станом на 7:00 5 квітня відкритого вогню нема, спостерігається тління окреми х осередків. Проводиться повітряна розвідка авіацією ДСНС. Радіаційний фон у межах норми.
"О 8:40 літак АН-32 ДСНС вилетів з м.Ніжин до Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення для гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.