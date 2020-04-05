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Ліквідація лісової пожежі: літак ДСНС вилетів у Чорнобильську зону відчуження

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Станом на 8:40 триває ліквідація лісової пожежі у Зоні відчуження безумовного (обов’язкового) відселення - рятувальники відправили на боротьбу з вогнем літак АН-32, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Ліквідація лісової пожежі: літак ДСНС вилетів у Чорнобильську зону відчуження

За інформацією рятувальників, станом на 7:00 5 квітня відкритого вогню нема, спостерігається тління окреми х осередків. Проводиться повітряна розвідка авіацією ДСНС. Радіаційний фон у межах норми.

"О 8:40 літак АН-32 ДСНС вилетів з м.Ніжин до Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення для гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

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