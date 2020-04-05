Ликвидация лесного пожара: самолет ГСЧС вылетел в Чернобыльскую зону отчуждения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. По состоянию на 8:40 продолжается ликвидация лесного пожара в зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения - спасатели отправили на борьбу с огнем самолет АН-32, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По информации спасателей, по состоянию на 7:00 5 апреля открытого огня нет, наблюдается тление отдельным х ячеек. Проводится воздушная разведка авиацией ГСЧС. Радиационный фон в пределах нормы.
"В 8:40 самолет АН-32 ГСЧС вылетел из Нежина в Зону отчуждения и безусловного (обязательного) отселения для тушения пожара", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.