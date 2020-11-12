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"Лікуємо сепсис подорожником": Верещук виступила проти карантину вихідного дня

"Лікуємо сепсис подорожником": Верещук виступила проти карантину вихідного дня

Київ • УНН

 • 16372 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук виступила проти запровадженого карантину вихідного дня. Про це вона заявила в інтерв’ю “Politeka online”, передає УНН.

"Я точно не за карантин вихідного дня. Бо це виглядає так, наче лікувати сепсис подорожником. Будь-яке метро приймає більше людей на добу, аніж усі ресторани Києва, наприклад, у вихідний день. Що це змінить? Абсолютно не підтримую карантин вихідного дня. Розумію людей, розумію тих підприємців, які виживають сьогодні. Саме виживають. Вони точно не розвиваються і не відкладають на майбутнє. Їм би вижити і втримати робочі місця та людей", - заявила Верещук.

Так само, за її словами, не виправить ситуацію і локдаун на два тижні.

“Хто підрахував збитки і чи ми зможемо компенсувати ці збитки? Перша хвиля показала, що ми не змогли. Якщо є розрахунки – давайте їх обговоримо, але я поки що таких розрахунків не бачила. І що таке повний локдаун? Це зупинка метро, це зупинка всієї країни. А чи не призведе це просто до руйнації навіть тих слабких економічних паростків відновлення, які почалися бодай би останні 2-3 місяці? Ні, я проти цього", - підкреслила нардеп.

Вона переконана, що запроваджений карантин жодним чином не вирішує проблеми відсутності кисневих балонів в лікарнях. Замість жорстких заходів відносно бізнесу уряд мав би звернути увагу на критичний стан медгалузі, вважає нардеп.

"Сьогодні ми читаємо, що у палаті один балон на чотирьох, і люди мусять гинути тільки тому, що комусь не вистачало балонів. Цей карантин вихідного дня допоможе знайти балони, антибіотики? А де ми були раніше? Де балони? Де кисень? Де захищеність лікарів? Лікарі звільняються, не вистачає фахівців. Коли ми побудуємо киснерозподільчі пункти? Кисневі станції? Коли ми знайдемо балони для кисню?

Я також чую, що навіть не вистачає антибіотиків – отут у мене питання до КМУ. Тому я проти повного локдауну і проти карантину вихідного дня. Я за те, щоб наша медична галузь була забезпечена усім необхідним. Щоб наші лікарі отримали усі необхідні виплати, страхування тощо", - підкреслила вона.

Раніше Верещук виступила проти фіскалізації малого бізнесу. За її словами, це не на часі, а тим більше, не з малого бізнесу треба починати, коли в країні контрабанда на митниці.

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