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"Лечим сепсис подорожником": Верещук выступила против карантина выходного дня

"Лечим сепсис подорожником": Верещук выступила против карантина выходного дня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук выступила против введенного карантина выходного дня. Об этом она заявила в интервью "Politeka online", передает УНН.

"Я точно не за карантин выходного дня. Потому что это выглядит так, как лечить сепсис подорожником. Любое метро принимает больше человек в сутки, чем все рестораны Киева, например, в выходной день. Что это изменит? Абсолютно не поддерживаю карантин выходного дня. Понимаю людей, понимаю тех предпринимателей, которые выживают сегодня. Именно выживают. Они точно не развиваются и не откладывают на будущее. Им бы выжить и удержать рабочие места и людей", - заявила Верещук.

Так же, по ее словам, не исправит ситуацию и локдаун на две недели.

"Кто подсчитал убытки и сможем ли мы компенсировать эти убытки? Первая волна показала, что мы не смогли. Если есть расчеты - давайте их обсудим, но я пока таких расчетов не видела. И что такое полный локдаун? Это остановка метро, это остановка всей страны. А не приведет ли это просто к разрушению даже тех слабых экономических ростков восстановления, которые начались хотя бы последние 2-3 месяца? Нет, я против этого", - подчеркнула нардеп.

Она убеждена, что введенный карантин никак не решает проблемы отсутствия кислородных баллонов в больницах. Вместо жестких мер в отношении бизнеса правительство должно обратить внимание на критическое состояние медотрасли, считает нардеп.

"Сегодня мы читаем, что в палате один баллон на четверых, и люди должны погибать только потому, что кому-то не хватало баллонов. Этот карантин выходного дня поможет найти баллоны, антибиотики? А где мы были раньше? Где баллоны? Где кислород? Где защищенность врачей? Врачи увольняются, не хватает специалистов. Когда мы построим кислородо-распределительные пункты? Кислородные станции? Когда мы найдем баллоны для кислорода?

Я также слышу, что даже не хватает антибиотиков - тут у меня вопрос к КМУ. Поэтому я против полного локдауна и против карантина выходного дня. Я за то, чтобы наша медицинская отрасль была обеспечена всем необходимым. Чтобы наши врачи получили все необходимые выплаты, страхование и т.д.", - подчеркнула она.

Ранее Верещук выступила против фискализации малого бизнеса. По ее словам, для этого не время, а тем более, не с малого бизнеса надо начинать, когда в стране контрабанда на таможне.

Украинские Национальные Новости

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