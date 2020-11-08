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Касові апарати для ФОПів: Верещук назвала дату відкритих дебатів

Касові апарати для ФОПів: Верещук назвала дату відкритих дебатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У вівторок, 10 листопада, відбудуться дебати між представниками малого бізнесу та народними депутатами. Про це заявила нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук, передає УНН.

Обговорюватимуть законопроект №4313 про касові апарати для малого бізнесу, який Рада відправила на повторне читання.

"Зараз з однієї сторони закон, який уже прийнятий, який діє і наздоганяє ФОПів, з іншої - люди, які не можуть на сьогодні собі дозволити такі видатки", - сказала вона.

Верещук повідомила про те, що відкриті дебати допоможуть вирішити це питання.

"Я знайшла можливість і у вівторок у нашому комітеті зустрічаються ті ФОПи, які мають великі претензії до таких законів. Данило Гетьманцев і ми, як народні депутати. Це будуть відкриті дебати. Один одному спробуємо пояснити, що ми маємо на увазі і сподіваюся, знайдемо консенсус", - зазначила вона.

Сама же Верещук вважає, що правила повинні бути єдині для всіх, але потрібно починати не з малого бізнесу, а з контрабанди на митниці, наприклад.

"Моя теза дуже проста: я не є фахівцем, але я тверезо мислю і дивлюсь очима реаліста – де я живу, з ким я живу, і як я маю себе поводити у тому суспільстві, де ми проживаємо. Звісно, що правила мають бути одні для всіх, звичайно що в Європі, у США, де є фіскальна політика, де є інститути судочинства права, правоохоронна система, яка не переслідує, тих хто не хоче платити щомісяця "мзду" - звичайно, що правила мають бути для всіх. А де ми зараз живемо, як ми можемо пояснити ФОПам на сьогодні, що правила дійсно одні для всіх? І для великого бізнесу, і для малого, коли вони бачать, наприклад, контрабанду на митниці. Коли вони самі змушені користатися контрабандним товаром, бо без нього вони не виживуть. То давайте припинимо контрабанду? Давайте не починати з ФОПів", - наголосила вона.

Нагадаємо, Верховна Рада України відправила на повторне перше читання законопроект, яким пропонується до 2022 року відтермінувати обов’язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для малого та середнього бізнесу.

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