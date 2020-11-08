Кассовые аппараты для ФЛП: Верещук назвала дату открытых дебатов

Будут обсуждать законопроект №4313 о кассовых аппаратах для малого бизнеса, который Рада отправила на повторное чтение.

"Сейчас с одной стороны закон, который уже принят, действующий и догоняет ФЛП, с другой - люди, которые не могут сегодня позволить себе такие расходы", - сказала она.

Верещук сообщила о том, что открытые дебаты помогут решить этот вопрос.

"Я нашла возможность и во вторник в нашем комитете встречаются те ФЛП, которые имеют большие претензии к таким законам. Даниил Гетманцев и мы, как народные депутаты. Это будут открытые дебаты. Друг другу попробуем объяснить, что мы имеем в виду и надеюсь, найдем консенсус", - отметила она.

Сама же Верещук считает, что правила должны быть едины для всех, но нужно начинать не с малого бизнеса, а из контрабанды на таможне, например.

"Мой тезис очень простой: я не специалист, но я трезво мыслю и смотрю глазами реалиста - где я живу, с кем я живу, и как я должна себя вести в том обществе, где мы проживаем. Конечно, правила должны быть одни для всех, обычно в Европе, в США, где есть фискальная политика, где есть институты судопроизводства права, правоохранительная система, которая не преследует, тех кто не хочет платить ежемесячно "мзду" - конечно, что правила должны быть для всех. А где мы сейчас живем, как мы можем объяснить ФЛП сегодня, что правила действительно одни для всех? И для крупного бизнеса, и для малого, когда они видят, например, контрабанду на таможне. Когда они сами вынуждены пользоваться контрабандным товаром, потому что без него они не выживут. Так давайте прекратим контрабанду? Давайте не начинать с ФЛП", - подчеркнула она.

Напомним, Верховная Рада Украины отправила на повторное первое чтение законопроект, которым предлагается до 2022 года отсрочить обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для малого и среднего бизнеса.