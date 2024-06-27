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Лікування безпліддя за державні кошти: в МОЗ розповіли, скільки жінок вже завагітніли

Київ • УНН

 • 15718 перегляди

71 з 255 жінок, які отримали безкоштовне лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій за програмою медичних гарантій у 2024 році, завагітніли.

Лікування безпліддя за державні кошти: в МОЗ розповіли, скільки жінок вже завагітніли

255 пацієнтів скористалися безоплатною медичною послугою з лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій за програмою медичних гарантій у 2024 році. Із них 71 жінка після проведеного лікування завагітніла. Про це у четвер, 27 червня, повідомили в міністерстві охорони здоров’я, передає УНН.

З початку 2024 року 255 пацієнток скористалися безоплатною медичною послугою "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій" у межах Програми медичних гарантій (ПМГ). За даними НСЗУ, 71 пацієнтку було внесено в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ) з діагнозом "вагітність" після того, як вони пройшли лікування за допомогою ДРТ

- йдеться у повідомленні МОЗ.

За даними МОЗ, в Україні з труднощами зачаття дитини стикаються 12–15% пар, які мріють стати батьками. Пацієнти, яким діагностовано безпліддя, можуть скористатися безоплатною послугою лікування, а витрати покриє держава. Ставка за один повний цикл лікування безпліддя становить 60 324 грн.

Безоплатну медпослугу "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій" надають 15 медзакладів у 7 областях, які уклали договори НСЗУ, зокрема, у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській та Чернівецькій. 

Довідково

Щоб отримати послугу жінка віком від 19 до 40 років має звернутися до акушера-гінеколога в спеціалізований заклад, який має договір із НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". Направлення для цього не потрібне. Лікар проведе обстеження, визначить показання до проведення ЕКО, а за необхідності скерує на консультацію до суміжних спеціалістів (терапевт, кардіолог, невропатолог, ендокринолог та ін.)

Вік до 40 років: у НСЗУ розповіли, чи можуть переглянути вікові обмеження для жінок на участь у програмі лікування безпліддя за держкошт09.04.24, 18:37 • 116149 переглядiв

Після дообстеження акушер-гінеколог направляє пацієнтку до мультидисциплінарного консиліуму або у спеціалізованому багатопрофільному закладі, або у перинатальному центрі, або у закладі, який надає послугу ДРТ. Консиліум лікарів приймає рішення про наявність підстав для отримання послуги з лікування безпліддя та відсутність протипоказань.

Програма включає одну спробу стимуляції та два перенесення ембріона в разі наявності достатньої кількості ембріонів. У разі успішності процедури та народження дитини під час першого циклу ДРТ пацієнтка більше не може взяти участь в програмі, у випадку, якщо перший цикл не вдався, жінці дозволяється повторна спроба протягом року. 

Список медзакладів, які уклали договори з НСЗУ за пакетом "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій", можна знайти на сайті НСЗУ.

Лікування безпліддя за державні кошти: договори уклали із 15 лікарнями, виділили на це майже 1,9 млрд грн08.04.24, 14:44 • 26569 переглядiв

Тетяна Краєвська

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