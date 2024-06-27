255 пациентов воспользовались бесплатной медицинской услугой по лечению бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий по программе медицинских гарантий в 2024 году. Из них 71 женщина после проведенного лечения забеременела. Об этом в четверг, 27 июня, сообщили в министерстве здравоохранения, передает УНН.

С начала 2024 года 255 пациенток воспользовались бесплатной медицинской услугой "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий" в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ). По данным НСЗУ, 71 пациентка была внесена в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) с диагнозом "беременность" после того, как они прошли лечение с помощью ВРТ - говорится в сообщении Минздрава.

По данным Минздрава, в Украине с трудностями зачатия ребенка сталкиваются 12-15% пар, которые мечтают стать родителями. Пациенты, которым диагностировано бесплодие, могут воспользоваться бесплатной услугой лечения, а расходы покроет государство. Ставка за один полный цикл лечения бесплодия составляет 60 324 грн.

Бесплатную медуслугу "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий" предоставляют 15 медучреждений в 7 областях, которые заключили договоры НСЗУ, в частности, в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской и Черновицкой.

Справочно

Чтобы получить услугу женщина в возрасте от 19 до 40 лет должна обратиться к акушеру-гинекологу в специализированное учреждение, которое имеет договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Направление для этого не требуется. Врач проведет обследование, определит показания к проведению ЭКО, а при необходимости направит на консультацию к смежным специалистам (терапевт, кардиолог, невропатолог, эндокринолог и др.)

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После дообследования акушер-гинеколог направляет пациентку в мультидисциплинарный консилиум или в специализированном многопрофильном учреждении, или в перинатальном центре, или в учреждении, которое предоставляет услугу ВРТ. Консилиум врачей принимает решение о наличии оснований для получения услуги по лечению бесплодия и отсутствие противопоказаний.

Программа включает одну попытку стимуляции и два переноса эмбриона в случае наличия достаточного количества эмбрионов. В случае успешности процедуры и рождения ребенка во время первого цикла ВРТ пациентка больше не может принять участие в программе, в случае, если первый цикл не удался, женщине разрешается повторная попытка в течение года.

Список медучреждений, которые заключили договоры с НСЗУ по пакету "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий", можно найти на сайте НСЗУ.

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