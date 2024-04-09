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Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Возрастное ограничение, которое не позволяет женщинам старше 40 лет участвовать в государственной программе лечения бесплодия в Украине, может быть пересмотрено в будущем, исходя из спроса и медицинских потребностей.
Украинские защитники уничтожили 6 российских ЗРК, среди которых системы Бук и Тунгуска - видео
По данным Службы безопасности Украины, за прошедшую неделю украинские защитники уничтожили 6 российских зенитно-ракетных комплексов, в том числе "Бук" и "Тунгуска".
Зеленский на Харьковщине встретился с представителями бизнеса: обсудили поддержку местных предприятий
Президент Зеленский посетил Харьковскую область, где посетил презентацию экономической платформы "Сделано в Украине", встретился с местным бизнесом и обсудил решение по усилению противовоздушной обороны и поддержке региональной экономики во время войны.
Украинская тяжелоатлетка завоевала три медали Кубка мира в Таиланде
Украинская тяжелоатлетка Анастасия Маневская завоевала три бронзовые медали в весовой категории 87 кг на чемпионате мира в Пхукете, Таиланд.
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российские войска выпустили баллистическую ракету "Искандер-М" по Одесской области из оккупированного Крыма. Нари специалисты устанавливают последствия российского обстрела.
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Об увольнении Андрея Костина с должности Генерального прокурора достаточно активно ходят слухи, но, по информации источников, окончательное решение еще не принято. Однако некоторые потенциальные кандидаты уже делят его кресло.
Очередная волна провокаций со стороны рф: Юсов прокомментировал удар беспилотника по ЗАЭС
россия устроила очередную провокацию, нанеся удар с беспилотника по оккупированной россией Запорожской атомной электростанции, чтобы обвинить Украину.
В Молдове просят Конституционный суд разрешить референдум по вступлению страны в ЕС
Правящая партия Молдовы PAS обратилась в Конституционный суд, чтобы получить разрешение на проведение конституционного референдума по вступлению страны в Европейский Союз.
Оккупанты готовят себе будущих пособников среди украинских сирот - Центр нацсопротивления
российские захватчики готовят будущих помощников среди украинских детей-сирот на оккупированных территориях, агитируя их в будущем поступать в органы мвс рф или оккупационных администраций.
Зеленский: есть и наши решения для усиления ПВО в Харькове
Во время визита в Харьков президент сообщил, что Украина имеет решение для усиления противовоздушной обороны в городе и регионе, подчеркнув необходимость глобальной поддержки для победы над российским террором через усиление возможностей противовоздушной обороны.