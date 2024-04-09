Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Возрастное ограничение, не позволяющее участвовать в государственной программе по лечению бесплодия женщинам после 40 лет, в дальнейшем может быть пересмотрено. Об этом рассказал начальник управления в городе Харькове и в Харьковской области Северного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Украины Артем Середа в комментарии УНН.

Детали

В Украине в рамках программы медицинских гарантий введена программа бесплатного лечения бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. НСЗУ объявило, что все граждане имеют равный доступ к медицинским услугам в рамках программы. Однако существует возрастное ограничение: женщины старше 40 лет не могут участвовать в программе лечения бесплодия.

"Будем смотреть, сколько женщин будет обращаться, какие у них есть проблемы со здоровьем в определенный промежуток времени. Программа медицинской гарантии не является статичной, она с каждым годом развивается и модернизируется под те условия, в которых находится наше государство, поэтому это будет пересматриваться, если будут на это соответствующие потребности и причины", - говорит он.

Больше о программе можете прочитать в статье "Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться"