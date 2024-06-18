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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Лікарня Білої Церкви отримала ангіограф для допомоги пацієнтам з гострим інфарктом – голова Київської ОВА

Київ • УНН

 • 19728 перегляди

Білоцерківська лікарня отримала ангіограф для надання оперативної допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда, позбавляючи їх необхідності перевозити в обласну лікарню та заощаджуючи життєво важливий час.

Лікарня Білої Церкви отримала ангіограф для допомоги пацієнтам з гострим інфарктом – голова Київської ОВА

Для лікарні Білої Церкви закупили ангіограф, який дозволить надавати оперативну допомогу пацієнтам з гострим інфарктом міокарда. Раніше через відсутність обладнання таких пацієнтів направляли до обласної лікарні, через що лікарі втрачали час для порятунку  пацієнта. Про це розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, який днями відвідав Білоцерківську міську лікарню №1, передає УНН.

За словами Кравченка,  у Білоцерківській міській лікарні працює поліклініка для дорослих, а також 10 стаціонарних відділень на 320 ліжок. Одне із них – інфарктне відділення, де щорічно отримують ургентну допомогу майже 200 пацієнтів із гострим інфарктом міокарда.

 Через відсутність в лікарні ангіографа всіх пацієнтів із гострим інфарктом обов'язково відправляли на подальше лікування до Київської обласної лікарні. А це втрата часу. Бо в таких випадках кожна хвилина має значення. Щоб оперативно рятувати та якісно лікувати пацієнтів, для лікарні Білої Церкви коштом місцевого бюджету закупили необхідне медобладнання

- розповів Кравченко.

Як зауважив начальник КОВА, сучасний ангіограф дозволить лікарям ефективніше проводити діагностику, що вкрай необхідно, зважаючи на збільшення кількості серцево-судинних захворювань через стрес.

Відтепер в лікарні Білої Церкви є всі умови для функціонування реперфузійного центру, де пацієнти з серцево-судинними захворюваннями можуть отримати весь спектр допомоги. Зокрема, є відділення кардіореанімації на 12 ліжок з сучасним медичним обладнанням та підготовленим медичним персоналом.

В рамках обласної програми "Здоровʼя Київщини на 2024-2026 роки" з обласного бюджету на модернізацію реабілітаційного обладнання передбачено виділити майже 76 млн грн. Активно до придбання обладнання долучаються і громади. 

Кравченко також проінспектував також роботу військово-лікарської комісії, яка працює в штаті лікарні з травня. За місяць ВЛК оглядає понад 1000 військовозобов'язаних. Обговорили з лікарями, що потрібно зробити, щоб проходження огляду було оперативним та якісним.

На Київщині розгорнули 145 "пунктів незламності", щоб люди могли підзарядити телефони і гаджети - Кравченко08.06.24, 13:28 • 21989 переглядiв

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