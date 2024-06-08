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На Київщині розгорнули 145 "пунктів незламності", щоб люди могли підзарядити телефони і гаджети - Кравченко

На Київщині розгорнули 145 "пунктів незламності", щоб люди могли підзарядити телефони і гаджети - Кравченко

Київ • УНН

 • 21987 перегляди

На Київщині через складну ситуацію зі світлом вже розгорнули 145 пунктів незламності. У разі потреби оперативно почнуть працювати додаткові.

На Київщині через складну ситуацію зі світлом вже розгорнули 145 пунктів незламності. У разі потреби оперативно почнуть працювати додаткові. Про це під час брифінгу повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, пише УНН.

Деталі

Як повідомили в ОВА, Кравченко зауважив, що цього тижня провів засідання штабу Ради оборони Київщини та доручив головам районів та громад активізувати роботу пунктів незламності.

На жаль, світло в оселях відсутнє тривалий час, тому ми маємо спільно зробити все, щоб люди могли в разі потреби підзарядити свої телефони та гаджети. На сьогодні в області вже функціонують 145 пунктів незламності

- повідомив Кравченко.

Їх розгорнули органи місцевого самоврядування, підрозділи ДСНС, відповідальний бізнес тощо.

У разі погіршення ситуації з електропостачанням, блекауту, погіршення погодних умов, виникнення надзвичайної ситуації на Київщині оперативно розгорнуть додаткові. Зокрема, 251 пункт органів місцевого самоврядування, 20 пунктів ДСНС, 198 пунктів незламності відповідального бізнесу, 1 пункт незламності АТ "Укрзалізниця".

Кравченко також доручив для належної роботи пунктів забезпечити запаси пального для генераторів. Органи місцевого самоврядування вже створили запас паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, майже 57 тис. літрів дизелю, 10 тис. літрів бензину, мастило. Продовжується поповнення запасів.

Начальник Київської ОВА звернувся до громад та районів не зволікати і оперативно надати жителям області адреси, де працюють відповідні пункти незламності. 

"Люди повинні мати всю необхідну та актуальну інформацію. Одразу попереджаю! Як працюють пункти перевірятиму особисто і без попереджень. Бо вже є скарги, що в деяких громадах заявлені пункти незламності не працюють", – наголосив Кравченко.

Він зазначив, що для стабілізації ситуації енергетики вимушені застосовувати як аварійні відключення світла, так і відключення за графіком, і Київщина не виняток. Ліміти на споживання діють як для побутових, так і промислових споживачів.

"Водночас отримую чимало скарг від жителів Київщини, що графіки вимкнення світла постійно порушуються. Тому звертаюся до ДТЕК Київські регіональні електромережі налагодити роботу в цьому питанні та налаштувати графіки. Попри всю складну ситуацію люди повинні мати можливість планувати час на домашні справи. Також прошу кожного жителя Київщини продовжувати максимально економити електроенергію і споживати розумно", – наголосив Кравченко.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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