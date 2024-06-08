В Киевской области развернули 145 "пунктов несокрушимости", чтобы люди могли подзарядить телефоны и гаджеты - Кравченко

В Киевской области из-за сложной ситуации со светом уже развернули 145 пунктов несокрушимости. В случае необходимости оперативно начнут работать дополнительные. Об этом во время брифинга сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в ОВА, Кравченко отметил, что на этой неделе провел заседание штаба Совета обороны Киевской области и поручил главам районов и громад активизировать работу пунктов несокрушимости.

К сожалению, свет в домах отсутствует длительное время, поэтому мы должны совместно сделать все, чтобы люди могли в случае необходимости подзарядить свои телефоны и гаджеты. На сегодня в области уже функционируют 145 пунктов несокрушимости - сообщил Кравченко.

Их развернули органы местного самоуправления, подразделения ГСЧС, ответственный бизнес и тому подобное.

В случае ухудшения ситуации с электроснабжением, блэкаута, ухудшения погодных условий, возникновения чрезвычайной ситуации на Киевщине оперативно развернут дополнительные. В частности, 251 пункт органов местного самоуправления, 20 пунктов ГСЧС, 198 пунктов несокрушимости ответственного бизнеса, 1 пункт несокрушимости АО "Укрзализныця".

Кравченко также поручил для надлежащей работы пунктов обеспечить запасы горючего для генераторов. Органы местного самоуправления уже создали запас горюче-смазочных материалов. В частности, почти 57 тыс. литров дизеля, 10 тыс. литров бензина, масло. Пополнение запасов продолжается.

Начальник Киевской ОВА обратился к громадам и районам не медлить и оперативно предоставить жителям области адреса, где работают соответствующие пункты несокрушимости.

"Люди должны иметь всю необходимую и актуальную информацию. Сразу предупреждаю! Как работают пункты буду проверять лично и без предупреждений. Потому что уже есть жалобы, что в некоторых громадах заявленные пункты несокрушимости не работают", – подчеркнул Кравченко.

Он отметил, что для стабилизации ситуации энергетики вынуждены применять как аварийные отключения света, так и отключения по графику, и Киевщина не исключение. Лимиты на потребление действуют как для бытовых, так и промышленных потребителей.

"В то же время получаю немало жалоб от жителей Киевщины, что графики выключения света постоянно нарушаются. Поэтому обращаюсь к ДТЭК Киевские региональные электросети наладить работу в этом вопросе и настроить графики. Несмотря на всю сложную ситуацию люди должны иметь возможность планировать время на домашние дела. Также прошу каждого жителя Киевщины продолжать максимально экономить электроэнергию и потреблять разумно", – подчеркнул Кравченко.

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