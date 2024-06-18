Больница Белой Церкви получила ангиограф для помощи пациентам с острым инфарктом - глава Киевской ОВА
Киев • УНН
Белоцерковская больница получила ангиограф для оказания оперативной помощи пациентам с острым инфарктом миокарда, избавляя их от необходимости перевозить в областную больницу и экономя жизненно важное время.
Для больницы Белой Церкви закупили ангиограф, который позволит оказывать оперативную помощь пациентам с острым инфарктом миокарда. Ранее из-за отсутствия оборудования таких пациентов направляли в областную больницу, из-за чего врачи теряли время для спасения пациента. Об этом рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, который на днях посетил Белоцерковскую городскую больницу №1, передает УНН.
По словам Кравченко, в Белоцерковской городской больнице работает поликлиника для взрослых, а также 10 стационарных отделений на 320 коек. Одно из них - инфарктное отделение, где ежегодно получают ургентную помощь почти 200 пациентов с острым инфарктом миокарда.
Из-за отсутствия в больнице ангиографа всех пациентов с острым инфарктом обязательно отправляли на дальнейшее лечение в Киевскую областную больницу. А это потеря времени. Потому что в таких случаях каждая минута имеет значение. Чтобы оперативно спасать и качественно лечить пациентов, для больницы Белой Церкви за счет местного бюджета закупили необходимое медоборудование
Как отметил начальник КОВА, современный ангиограф позволит врачам эффективнее проводить диагностику, что крайне необходимо, учитывая увеличение количества сердечно-сосудистых заболеваний из-за стресса.
Отныне в больнице Белой Церкви есть все условия для функционирования реперфузионного центра, где пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получить весь спектр помощи. В частности, есть отделение кардиореанимации на 12 коек с современным медицинским оборудованием и подготовленным медицинским персоналом.
В рамках областной программы "Здоровье Киевщины на 2024-2026 годы" из областного бюджета на модернизацию реабилитационного оборудования предусмотрено выделить почти 76 млн грн. Активно к приобретению оборудования приобщаются и громады.
Кравченко также проинспектировал также работу военно-врачебной комиссии, которая работает в штате больницы с мая. За месяц ВВК осматривает более 1000 военнообязанных. Обсудили с врачами, что нужно сделать, чтобы прохождение осмотра было оперативным и качественным.
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