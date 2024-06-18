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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Больница Белой Церкви получила ангиограф для помощи пациентам с острым инфарктом - глава Киевской ОВА

Больница Белой Церкви получила ангиограф для помощи пациентам с острым инфарктом - глава Киевской ОВА

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 12:26  •  1635 просмотра

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Белоцерковская больница получила ангиограф для оказания оперативной помощи пациентам с острым инфарктом миокарда, избавляя их от необходимости перевозить в областную больницу и экономя жизненно важное время.

Для больницы Белой Церкви закупили ангиограф, который позволит оказывать оперативную помощь пациентам с острым инфарктом миокарда. Ранее из-за отсутствия оборудования таких пациентов направляли в областную больницу, из-за чего врачи теряли время для спасения  пациента. Об этом рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, который на днях посетил Белоцерковскую городскую больницу №1, передает УНН.

По словам Кравченко,  в Белоцерковской городской больнице работает поликлиника для взрослых, а также 10 стационарных отделений на 320 коек. Одно из них - инфарктное отделение, где ежегодно получают ургентную помощь почти 200 пациентов с острым инфарктом миокарда.

 Из-за отсутствия в больнице ангиографа всех пациентов с острым инфарктом обязательно отправляли на дальнейшее лечение в Киевскую областную больницу. А это потеря времени. Потому что в таких случаях каждая минута имеет значение. Чтобы оперативно спасать и качественно лечить пациентов, для больницы Белой Церкви за счет местного бюджета закупили необходимое медоборудование

- рассказал Кравченко.

Как отметил начальник КОВА, современный ангиограф позволит врачам эффективнее проводить диагностику, что крайне необходимо, учитывая увеличение количества сердечно-сосудистых заболеваний из-за стресса.

Отныне в больнице Белой Церкви есть все условия для функционирования реперфузионного центра, где пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получить весь спектр помощи. В частности, есть отделение кардиореанимации на 12 коек с современным медицинским оборудованием и подготовленным медицинским персоналом.

В рамках областной программы "Здоровье Киевщины на 2024-2026 годы" из областного бюджета на модернизацию реабилитационного оборудования предусмотрено выделить почти 76 млн грн. Активно к приобретению оборудования приобщаются и громады. 

Кравченко также проинспектировал также работу военно-врачебной комиссии, которая работает в штате больницы с мая. За месяц ВВК осматривает более 1000 военнообязанных. Обсудили с врачами, что нужно сделать, чтобы прохождение осмотра было оперативным и качественным.

В Киевской области развернули 145 "пунктов несокрушимости", чтобы люди могли подзарядить телефоны и гаджеты - Кравченко8 июня 2024, 10:28 • 21703 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоЗдоровье
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