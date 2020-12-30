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Лікарі більше часу проводили на допитах, аніж в операційних: Дмитрієва розповіла про розвиток трансплантології України

Київ • УНН

 • 19535 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. За останній рік в сфері української трансплантології відбулось чимало змін та відкрились нові можливості. Про розвиток трансплантології в Україні, існуючі проблеми та плани на майбутнє розповіла голова підкомітету з питань сучасних медичних технологій та розвитку трансплантології комітету Верховної Ради Оксана Дмитрієва. УНН зібрав для вас найцікавіше.

Лікарі більше часу проводили на допитах, аніж в операційних: Дмитрієва розповіла про розвиток трансплантології України

— На сьогодні в Україні двісті-триста людей потребує трансплантації кісткового мозку, трансплантації органів — майже 5 тисяч.

“Це — великі цифри. За цей рік, коли вже прийняли мій закон, було зроблено 10 трансплантацій серця. Майже за всю незалежність, з 1996 року, було проведено всього 8 трансплантацій серця, а зараз у нас вже такі результати. Бо наші лікарі дійсно — великі, вони можуть це робити, потрібно було лише дати їм таку можливість”.

— Основні досягнення у сфері трансплантації за рік: 10 трансплантацій серця, 4 трансплантації кісткового мозку від неродинного донора.

“Ми роз’єднали Єдину державну систему трансплантації органів і Єдину державну систему трансплантації кісткового мозку. Ми долучили до лікаря, який ставить діагноз щодо смерті мозку, цілу бригаду лікарів. Тобто, це такий запобіжник. Раніше казали про “чорних трансплантологів”, і це не давало стимулу робити трансплантації, тому що вони (лікарі — ред.) більше часу проводили потім на допитах, аніж в операційних, де допомагали людям. А зараз це ціла бригада лікарів, яка ставить діагноз, також є судмедексперти — долучена велика кількість людей до цього процесу, і вже ні на якого одного лікаря не скажуть, що це “ти не поставив невірний діагноз”.

— Трансплантація стала безкоштовною, на наступний рік бюджет на трансплантації становить майже пів мільярда гривень.

“Трансплантація стала безкоштовною, за рахунок держави. На наступний рік, завдяки моїм колегам, я подала правки, і ми отримали бюджет майже пів мільярда грн на трансплантації”.

— Українські трансплантологи проходять підготовку за кордоном, готувати наших медиків згідна Туреччина.

“У нас є пілотний проект, до якого долучаються центри, які мають ліцензію на трансплантацію, вони можуть цю трансплантацію робити за кошти держави, і таких центрів стає все більше. На даний момент вже 26 центрів, які хочуть робити ці трансплантації, долучились до цього пілотного проекту. Лікарі просять, вони готові вже трансплантації навіть матки робити. Ми вже розмовляли, я особисто літала до Туреччини і розмовляла з лікарями країни. Вони готові приймати наших лікарів, навчати їх робити ті трансплантації, які ми ще не робили”.

— Плани та цілі на 2021 рік: розвиток трансплантації, питання ліків для пацієнтів після трансплантації, питання реабілітації.

“Найголовніше — це ліки, які пацієнти мають приймати після трансплантації. Тому що зробити трансплантацію — це одне, а інше - які ліки вони будуть приймати. Тому що ці органи потрібно підтримувати впродовж усього життя. Це найголовніше, що нам треба зробити”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський підписав закон про побудову в Україні сучасної системи реабілітації

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