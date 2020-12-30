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Врачи больше времени проводили на допросах, чем в операционных: Дмитриева рассказала о развитии трансплантологии Украины

Киев • УНН

 • 19534 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. За последний год в сфере украинской трансплантологии состоялось немало изменений и открылись новые возможности. О развитии трансплантологии в Украине, существующих проблемах и планах на будущее рассказала председатель подкомитета по вопросам современных медицинских технологий и развития трансплантологии комитета Верховной Рады Оксана Дмитриева. УНН собрал для вас самое интересное.

Врачи больше времени проводили на допросах, чем в операционных: Дмитриева рассказала о развитии трансплантологии Украины

- На сегодня в Украине двести-триста человек нуждается в трансплантации костного мозга, трансплантации органов - почти 5 000.

"Это - большие цифры. За этот год, когда приняли мой закон, было сделано 10 трансплантаций сердца. Почти за всю независимость, с 1996 года, было проведено всего 8 трансплантаций сердца, а сейчас у нас уже такие результаты. Потому что наши врачи действительно - великие, они могут это делать, нужно было только дать им такую возможность".

- Основные достижения в сфере трансплантации за год: 10 трансплантаций сердца, 4 трансплантации костного мозга от неродственного донора.

"Мы разъединили Единую государственную систему трансплантации органов и Единую государственную систему трансплантации костного мозга. Мы привлекли к врачу, который ставит диагноз относительно смерти мозга, целую бригаду врачей. То есть, это такой предохранитель. Ранее говорили о "черных трансплантологах", и это не давало стимула делать трансплантации, так как они (врачи - ред.) больше времени проводили потом на допросах, чем в операционных, где помогали людям. А сейчас это целая бригада врачей, которая ставит диагноз, также судмедэксперты - приобщено большое количество людей к этому процессу, и уже ни на какого одного врача не скажут, что это "ты не поставил неверный диагноз".

- Трансплантация стала бесплатной, на следующий год бюджет на трансплантации составляет почти полмиллиарда гривен.

"Трансплантация стала бесплатной, за счет государства. На следующий год, благодаря моим коллегам, я подала правки, и мы получили бюджет почти полмиллиарда грн на трансплантации".

- Украинские трансплантологи проходят подготовку за рубежом, готовить наших медиков согласна Турция.

"У нас есть пилотный проект, в котором принимают участие центры, имеющие лицензию на трансплантацию, они могут эту трансплантацию делать за счет государства, и таких центров становится все больше. На данный момент уже 26 центров, которые хотят делать эти трансплантации, присоединились к этому пилотному проекту. Врачи просят, они готовы уже трансплантации даже матки делать. Мы уже говорили, я лично летала в Турцию и разговаривала с врачами страны. Они готовы принимать наших врачей, учить их делать те трансплантации, которые мы еще не делали".

- Планы и цели на 2021 год: развитие трансплантации, вопрос лекарств для пациентов после трансплантации, вопрос реабилитации.

"Самое главное - это лекарство, которое пациенты должны принимать после трансплантации. Потому что сделать трансплантацию - это одно, а другое - какое лекарство они будут принимать. Потому что эти органы нужно поддерживать в течение всей жизни. Это самое главное, что нам надо сделать".

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