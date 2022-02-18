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Лікар розповів, чому солярій шкідливий для здоров'я

Лікар розповів, чому солярій шкідливий для здоров'я

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Надмірне ультрафіолетове випромінювання, яке людина отримує, перебуваючи в солярії, може спровокувати виникнення меланоми. Про це журналістам УНН розповів клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков.

Цитата

“Під впливом УФ випромінювання (як від сонця, так і від солярію, - ред.) підвищується ймовірність генетичних порушень в меланоцитах (клітинах, які виробляють пігмент для захисту шкіри, - ред.), що може привести до утворення пухлини. Особливо небезпечний ультрафіолет для людей зі світлою шкірою, схильної до сонячних опіків. Для людей з більш темною шкірою ризик трохи нижче, проте він є", - пояснив лікар.

Деталі

Профілактика, за словами Максима Єрмакова, гранично проста: головне, не підставляти незахищену шкіру під прямі промені.

"На пляжі використовуємо спеціальні сонцезахисні креми. Регулярно проходимо огляди у дерматоонколога з використанням дерматоскопії (бажано комп'ютерної з високою роздільною здатністю). На початку свого розвитку меланома зазвичай швидко і повністю виліковується за допомогою невеликого хірургічного втручання", - додав клінічний онколог.

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Раніше Максим Єрмаков пояснив, як відрізнити родимку від меланоми.

Українські Національні Новини

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