Врач рассказал, почему солярий вреден для здоровья
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Чрезмерное ультрафиолетовое излучение, которое человек получает, находясь в солярии, может спровоцировать возникновение меланомы. Об этом журналистам УНН рассказал клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков.
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“Под воздействием УФ излучения (как от солнца, так и от солярия, - ред.) повышается вероятность генетических нарушений в меланоцитах (клетках, которые вырабатывают пигмент для защиты кожи, - ред.), что может привести к образованию опухоли. Особенно опасен ультрафиолет для людей со светлой кожей, склонной к солнечным ожогам. Для людей с более темной кожей риск несколько ниже, однако он есть”, - пояснил врач.
Детали
Профилактика, по словам Максима Ермакова, предельно проста: главное, не подставлять незащищенную кожу под прямые лучи.
“На пляже используем специальные солнцезащитные кремы. Регулярно проходим осмотры у дерматоонколога с использованием дерматоскопии (желательно компьютерной с высоким разрешением). В начале своего развития меланома обычно быстро и полностью излечивается с помощью небольшого хирургического вмешательства”, - добавил клинический онколог.
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