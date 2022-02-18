Врач рассказал, почему солярий вреден для здоровья

Цитата

“Под воздействием УФ излучения (как от солнца, так и от солярия, - ред.) повышается вероятность генетических нарушений в меланоцитах (клетках, которые вырабатывают пигмент для защиты кожи, - ред.), что может привести к образованию опухоли. Особенно опасен ультрафиолет для людей со светлой кожей, склонной к солнечным ожогам. Для людей с более темной кожей риск несколько ниже, однако он есть”, - пояснил врач.

Детали

Профилактика, по словам Максима Ермакова, предельно проста: главное, не подставлять незащищенную кожу под прямые лучи.

“На пляже используем специальные солнцезащитные кремы. Регулярно проходим осмотры у дерматоонколога с использованием дерматоскопии (желательно компьютерной с высоким разрешением). В начале своего развития меланома обычно быстро и полностью излечивается с помощью небольшого хирургического вмешательства”, - добавил клинический онколог.

По теме

Ранее Максим Ермаков объяснил, как отличить родинку от меланомы.