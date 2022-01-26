Лікар розповів, як відрізнити родимку від меланоми

Як відрізнити родимку від меланоми?

На жаль, самостійно відрізнити родимку від меланоми не завжди можливо. А все через те, що на початкових стадіях візуально родимка від меланоми майже не відрізняється. Вже на більш пізніх стадіях меланому можна відрізнити за такими критеріями: меланома має нерівні краї, різні кольори (найчастіше чорний, - ред.) та розмір понад 5 мм. Однак на початкових стадіях таких ознак може не бути. Отож зазначимо, що родимку від меланоми може відрізнити лише фахівець. В лікарні ізраїльської онокології LISOD для проведення дерматоскопії застосовується найкраще на сьогодні обладнання — FotoFinder's Bodystudio ATBM. Додамо, що під час огляду треба дослідити всі родимки на тілі. Після обстеження фахівцем складається "карта родимок" — і при наступних оглядах найменші зміни миттєво фіксуютьсяю

Як захистити себе від меланоми?

Для того, аби запобігти виникненню меланоми, необхідно кожного дня користуватися SPF-кремом (має захищати шкіру від впливу променів UVA та UVB, - ред.), утриматися від походів у солярій, оскільки подібні процедури атакують шкіру тими самими UVA та UVB променями, призводять до передчасного старіння і можуть стати причиною виникнення раку та хвороб очей. І, найголовніше – регулярно проходьте огляд у дерматолога!

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