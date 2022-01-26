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15 марта, 19:03 • 106754 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143529 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123635 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117137 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104923 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101539 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93312 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124249 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Врач рассказал, как отличить родинку от меланомы

Врач рассказал, как отличить родинку от меланомы

Киев • УНН

 • 67929 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Меланома - самый опасный тип рака кожи. А все из-за того, что опухоль агрессивна, быстро растет и может распространяться на другие органы. И хотя раньше этот диагноз считался приговором, благодаря современному лечению пациенты с меланомой не только продолжают жить, но и полностью излечиваются. Клинический онколог больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков пояснил журналистам УНН, как отличить родинку от меланомы и когда следует обращаться к врачу.

Как отличить родинку от меланомы?

К сожалению, самостоятельно отличить родинку от меланомы не всегда возможно. А все из-за того, что на начальных стадиях визуально родинка от меланомы почти не отличается. Уже на более поздних стадиях меланому можно отличить по следующим критериям: меланома имеет неровные края, разные цвета (чаще всего черный, - ред.) и размер более 5 мм. Однако на начальных стадиях таких признаков может не быть. Поэтому отметим, что родинку от меланомы может отличить только специалист. В больнице израильской онокологии LISOD для проведение дерматоскопии применяется лучшее на сегодня оборудование - Fotofinder's Bodystudio ATBM. Добавим, что во время осмотра надо исследовать все родинки на теле. После обследования специалистом составляется "карта родинок" — и при следующих обзорах малейшие изменения мгновенно фиксируются.

Как защитить себя от меланомы?

Для того, чтобы предотвратить возникновение меланомы, необходимо каждый день пользоваться SPF-кремом (должно защищать кожу от воздействия лучей UVA и UVB, - ред.), воздержаться от походов в солярий, так как подобные процедуры атакуют кожу теми же UVA и UVB лучами, приводят к преждевременному старению и могут стать причиной возникновения рака и болезней глаз. И, самое главное - регулярно проходите осмотр у дерматолога!

Ранее

Максим Ермаков пояснил зачем здоровому человеку проходить онкологический чек-ап организма.

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