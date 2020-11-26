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Лікар розповіла, що діти з безсимптомним перебігом COVID-19 - "двигун епідемії"

Лікар розповіла, що діти з безсимптомним перебігом COVID-19 - "двигун епідемії"

Київ • УНН

 • 25228 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Діти з безсимптомним перебігом COVID-19 є “двигуном епідемії”, оскільки приносять хворобу в будинок. Про це інфекціоніст, доктор медичних наук, Ольга Голубовська сказала під час виступу на Українському жіночому конгресі, передає кореспондент УНН.

“Звичайно вони (люди з безсимптомним перебігом COVID-19 — ред.) заразні. Більш того, ці хворі і є двигуном епідемії... з усієї популяції людей найбільш часто безсимптомні форми у дітей. І діти є двигуном будь-якої епідемії. Тому що вони приносять цю хворобу безисимптомну додому до своїх родичів, які належать до груп ризику. Тому мені, наприклад, дуже сподобалося з цим тестуванням все, що „треба тестувати, треба тестувати“. Ну неможливо все на світі тестувати, особливо у нас, коли починають люди порівнювати, скільки у Великій Британії пройшло тестувань, скільки у Франції. Мені просто смішно. Слухайте, ви ж усі раділи, коли ліквідували лабораторні центри”, — сказала Ольга Голубовська.

За її словами, у американців є рекомендація по тестуванню, яку Україна перейняла, згідно з якою, якщо в будинку є молода людина з легкими респіраторними симптомами, то це повинно розцінюватися як COVID-19, якщо не доведено протилежне. Його тестувати не обов’язково, але при цьому потрібно тестувати людей з групи ризику, з якими він живе.

“Якщо дитина хвора, або респіраторний якийсь симптом, тоді групи ризику повинні десь на 4-5 день від моменту контакту з хворою дитиною обстежитися. Тому що на другий день ще може нічого не бути”, — додала інфекціоніст.

Нагадаємо, Голубовська повідомила, коли в Україні можливий пік захворюваності COVID-19.

Зараз в Україні вже 677 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд — 15 331.

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