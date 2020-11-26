Голубовська повідомила, коли в Україні можливий пік захворюваності на COVID-19

"Ми в інтенсивній передачі інфекції зараз. Пік, я думаю... грудень і січень ще буде. І він наростає. Ви зараз побачите... статистика підійде через кілька тижнів. У нас смертність збільшується зараз, на жаль, у більш молодих людей - до 60 років. Це страшно, це просто страшно... Зараз його сезон. Чому важчі зараз випадки захворювання? Тому що в силу погодних умов, отримує людина більшу дозу збудника. А будь-яке інфекційне захворювання - це, у тому числі, дозозалежний процес. Тому ми нікуди не дінемося", - повідомила Голубовська.

Нагадаємо, Голубовська підтримала введення повного "локдауну" через пандемію COVID-19.

Також нагадаємо, в Україні вже 677 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 15 331.