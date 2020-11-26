Голубовская сообщила, когда в Украине возможен пик заболеваемости COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украина сейчас находится в стадии интенсивной передачи COVID-19 - и в декабре-январе еще будет пик с нарастанием количества больных. Об этом сообщила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает корреспондент УНН.
"Мы в интенсивной передаче инфекции сейчас. Пик, я думаю... декабрь и январь еще будет. И он нарастает. Вы сейчас увидите... статистика подойдет через несколько недель. У нас смертность увеличивается сейчас, к сожалению, у более молодых людей - до 60 лет. Это страшно, это просто страшно... сейчас его сезон. Почему тяжелее сейчас случаи заболевания? Потому что в силу погодных условий, получает человек большую дозу возбудителя. А любое инфекционное заболевание - это, в том числе, дозозависимый процесс. Поэтому мы никуда не денемся", - сообщила Голубовская.
Напомним, Голубовская поддержала введение полного "локдауна" из-за пандемии COVID-19.
Также напомним, в Украине уже 677 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 15 331.