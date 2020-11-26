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Врач рассказала, что дети с бессимптомным течением COVID-19 - "двигатель эпидемии"

Врач рассказала, что дети с бессимптомным течением COVID-19 - "двигатель эпидемии"

Киев  •  УНН

 • 25216 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Дети с бессимптомным течением COVID-19 являются “двигателем эпидемии”, поскольку приносят болезнь в дом. Об этом инфекционист, доктор медицинских наук, Ольга Голубовская сказала во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает корреспондент УНН.

“Конечно они (люди с бессимптомным течением COVID-19 — ред.) заразны. Более того, эти больные и являются двигателем эпидемии... из всей популяции людей наиболее часто бессимптомные формы у детей. И дети являются двигателем любой эпидемии. Потому что они приносят эту болезнь бессимптомную в дом к своим родственникам, относящимся к группам риска. Поэтому мне, например, очень понравилось с этим тестированием все, что „надо тестировать, надо тестировать“. Ну невозможно все на свете тестировать, особенно у нас, когда начинают люди сравнивать, сколько в Великобритании прошло тестирований, сколько во Франции. Мне просто смешно. Слушайте, вы же все радовались, когда ликвидировали лабораторные центры”, — сказала Ольга Голубовская.

По ее словам, у американцев есть рекомендация по тестированию, которую Украина переняла, согласно которой, если в доме есть молодой человек с легкими респираторными симптомами, то это должно расцениваться как COVID-19, если не доказано обратное. Его тестировать не обязательно, но при этом нужно тестировать людей из группы риска, с которыми он живет.

“Если ребенок болен, или респираторный какой-то симптом, тогда группы риска должны где-то на 4-5 день от момента контакта с больным ребенком обследоваться. Потому что на второй день еще может ничего не быть”, — добавила инфекционист.

Напомним, Голубовская сообщила, когда в Украине возможен пик заболеваемости COVID-19.

Сейчас в Украине уже 677 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд — 15 331.

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