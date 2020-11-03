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Ліга Європи: двоє українців потрапили до заявки “АЕКа” на гру із “Зорею”

Київ • УНН

 • 10146 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Тренерський штаб грецького “АЕКа” оголосив заявку на матч третього туру Ліги Європи із луганською “Зорею”, передає УНН з посиланням на сайт “АЕК”.

Всього в обоймі Массімо Каррери на матч 24 гравця, в тому числі і українці Дмитро Чигринський і Євген Шахов.

Чигринський в нинішньому сезоні провів 6 матчів, а у Шахова 9 ігор і 1 гол.

Варто відзначити, що віце-чемпіон Греції зіграє з “Зорею” 5 листопада о 22:00. У двох стартових турах групового етапу “АЕК” і “Зоря” очок не набирали.

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