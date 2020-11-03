Лига Европы: два украинца попали в заявку "АЕК" на игру с "Зарей"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Тренерский штаб греческого “АЕК” объявил заявку на матч третьего тура Лиги Европы с луганской “Зарей”, передает УНН со ссылкой на сайт “АЕК”.
Всего в обойме Массимо Карреры на матч 24 игрока, в том числе и украинцы Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.
Чигринский в нынешнем сезоне провел 6 матчей, а у Шахова 9 игр и 1 гол.
Стоит отметить, что вице-чемпион Греции сыграет с “Зарей” 5 ноября в 22:00. В двух стартовых турах группового этапа “АЕК” и “Заря” очков не набирали.