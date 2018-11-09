Лідери Японії і США підтвердили єдність двостороннього альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США Дональд Трамп провели телефонні переговори після проміжних виборів у Сполучених Штатах. Про це повідомляє The Japan Times із посиланням на урядове джерело, інформує УНН.
Відзначається, що сторони підтвердили єдність японсько-американського альянсу і домовилися про продовження тісної співпраці на тлі підсумків минулих у США проміжних виборів. Більш докладної інформації про зміст переговорів на даний момент не наводиться.
Як раніше інформував УНН, 6 листопада в США відбулися проміжні вибори до Конгресу 116-го скликання і ряд інших голосувань та референдумів. У Палаті представників обиралися всі 435 членів (для контролю в нижній палаті потрібно 218 місць). У Сенаті зміниться 35 із 100 місць (для контролю у верхній палаті потрібно 51 місце). За підсумками виборів республіканці зберегли більшість у Сенаті, а демократи вперше за 8 років отримали більшість у Палаті представників Конгресу США.