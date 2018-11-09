Лидеры Японии и США подтвердили единство двустороннего альянса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры после промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на правительственный источник, передает УНН.
Отмечается, что стороны подтвердили единство японско-американского альянса и договорились о продолжении тесного сотрудничества на фоне итогов прошедших в США промежуточных выборов. Более детальной информации о содержании переговоров на данный момент не приводится.
Как ранее информировал УНН, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс 116-го созыва и ряд других голосований и референдумов. В Палате представителей избирались все 435 членов (для контроля в нижней палате нужно 218 мест). В Сенате изменится 35 из 100 мест (для контроля в верхней палате нужно 51 место). По итогам выборов республиканцы сохранили большинство в Сенате, а демократы впервые за 8 лет получили большинство в Палате представителей Конгресса США.