Лідери партій Європарламенту не визнають Лукашенка легітимним і назвали його персоною нон грата в ЄС

"Президентські вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, і звіти, які заслуговують на довіру, вказують на перемогу Світлани Тіхановської. Тому ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі та вважаємо його персоною нон грата в Європейському союзі", - сказано в заяві.



Лідери політпартій також зажадали проведення нових і вільних виборів у Білорусі за участі незалежних спостерігачів.

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Крім того, політики зажадали від РФ не втручатися у внутрішньополітичні процеси Республіки.



"Ми закликаємо Російську Федерацію утримуватися від будь-якого втручання, прихованого або відкритого, у справи Білорусі після виборів, і закликаємо інститути ЄС і держави-члени пильно протидіяти будь-яким діям Росії із цього боку", - йдеться в заяві.



Крім того, політики підтримали рішення глав МЗС країн ЄС ввести нові персональні санкції проти білоруської влади.



Заяву підписали політичні лідери груп EPP, S&D, Renew Europe, Greens/EFA та ECR.



Як повідомляв УНН, раніше сьогодні стало відомо, що вищий політичний орган Європейського союзу, Європейська рада, збереться в цю середу для обговорення ситуації в Білорусі.



Нагадаємо, минулої п'ятниці відбулася зустріч глав МЗС країн ЄС. На зустрічі дипломати погодилися на санкції після жорсткого придушення протестів у Республіці Білорусь.