Европейский совет соберется в эту среду для обсуждения ситуации в Беларуси

"Я созову собрание членов Европейского совета в среду, 12:00, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Народ Беларуси имеет право решать свое будущее и свободно выбирать своего лидера. Насилие против протестующих неприемлемо и недопустимо", - сообщил он.

Напомним, в минувшую пятницу состоялась встреча глав МИД стран ЕС. На встрече дипломаты согласились на санкции после жесткого подавления протестов в Республике Беларусь.

Как сообщал УНН, Макрон призвал Евросоюз поддержать мирные протесты в Беларуси.

Также Литва, Латвия и Эстония призвали провести новые выборы в Беларуси.

Напомним, по словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, ЕС хочет значительно усилить давление на Беларусь.

