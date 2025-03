Європейська рада збереться цієї середи для обговорення ситуації у Білорусі

"Я скличу збори членів Європейської ради у середу, 12:00, щоб обговорити ситуацію у Білорусі. Народ Білорусі має право вирішувати своє майбутнє і вільно обирати свого лідера. Насильство проти протестуючих неприйнятне і неприпустиме", - повідомив він.

Нагадаємо, у минулу п'ятницю відбулася зустріч глав МЗС країн ЄС. На зустрічі дипломати погодилися на санкції після жорсткого придушення протестів у Республіці Білорусь.

Як повідомляв УНН, Макрон закликав Євросоюз підтримати мирні протести у Білорусі.

Також Литва, Латвія та Естонія закликали провести нові вибори у Білорусі.

Нагадаємо, за словами голови МЗС ФРН Хайко Мааса, ЄС хоче значно посилити тиск на Білорусь.

I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus



The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader



Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed

— Charles Michel (@eucopresident) August 17, 2020