Лидеры партий Европарламента не признают Лукашенко легитимным и назвали его персоной нон грата в ЕС

"Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и заслуживающие доверия отчеты указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе", - сказано в заявлении.



Лидеры политпартий также потребовали проведения новых и свободных выборов в Беларуси с участием независимых наблюдателей.

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Кроме того, политики потребовали от РФ не вмешиваться во внутриполитические процессы Республики.



"Мы призываем Российскую Федерацию воздерживаться от любого вмешательства, скрытого или открытого, в дела Беларуси после выборов, и призываем институты ЕС и государства-члены бдительно противодействовать любым действиям России в этом отношении", - говорится в заявлении.



Кроме того, политики поддержали решение глав МИД стран ЕС ввести новые персональные санкции против белорусских властей.



Заявление подписали политические лидеры групп EPP, S&D, Renew Europe, Greens / EFA и ECR.



Как сообщал УНН, ранее сегодня стало известно, что высший политический орган Европейского союза, Европейский совет, соберется в эту среду для обсуждения ситуации в Беларуси.



Напомним, в минувшую пятницу состоялась встреча глав МИД стран ЕС. На встрече дипломаты согласились на санкции после жесткого подавления протестов в Республике Беларусь.