Лідери G7 на зустрічі обговорять можливість визнати "Талібан" - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Глави "Групи семи" планують у вівторок обговорити, чи повинні вони визнати "Талібан" в якості уряду Афганістану. Про це американському каналу CNN повідомили джерела, знайомі з процесом, передає УНН.
Деталі
Відзначається, що хоча продовження крайнього терміну виведення американських військ і буде найбільш актуальним пунктом порядку денного у вівторок, будь-яке рішення щодо визнання "Талібану" буде мати величезні наслідки, які можуть бути використані в якості важеля тиску, щоб змусити бойовиків поважати права людини.
За словами джерел, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який проводить зустріч в якості нинішнього голови G7, виступає за єдиний підхід до талібів. Він хоче, щоб провідні демократії світу розробили план визнання уряду або можливого застосування економічних санкцій або відмови в допомозі.
Поки жоден уряд не визнав талібів офіційним урядом Афганістану. Відзначається, що таке визнання потенційно може дозволити країні отримати доступ до раніше виділеної іноземної допомоги.
Очікується, що у вівторок на онлайн-зустрічі G7 також братимуть участь генеральний секретар НАТО і Організації Об'єднаних Націй.
Додамо
24 серпня лідери країн "Групи семи" (G7) повинні зібратися для обговорення ситуації в Афганістані.
Лідери країн G7 повинні обговорити продовження крайнього терміну, визначеного на даний момент до 31 серпня, для евакуації тисяч людей, які намагаються втекти з Афганістану.
Довідка
Бойовики руху "Талібан" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.
Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віце-президент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов'язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.