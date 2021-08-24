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Актуальное
Сегодня лидеры стран G7 соберутся на обсуждение ситуации в Афганистане

Сегодня лидеры стран G7 соберутся на обсуждение ситуации в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 16320 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня лидеры стран "Группы семи" (G7) соберутся для обсуждения ситуации в Афганистане. На повестке дня - эвакуация тысяч людей, которые пытаются покинуть страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание сообщает, что лидеры стран G7 должны обсудить во вторник продление крайнего срока, определенного на данный момент до 31 августа, для эвакуации тысяч людей, которые пытаются бежать из Афганистана. Кроме того, лидеры стран G7 поднимут вопрос о признании "правительства" или введении санкций в отношении Талибана.

Президент США Джо Байден заявил, что эвакуация будет "тяжелой и болезненной", и многое еще может пойти не так.

Как заявил журналистам представитель Демократической партии США Адам Шифф - он не верит в то, что эвакуация может быть завершена в оставшиеся восемь дней. "Я думаю, что это возможно, но я думаю, что это очень маловероятно, учитывая количество американцев, которые все еще нуждаются в эвакуации", - сказал Шифф.

Официальный представитель Талибана заявил, что представители стран не обращались за продлением срока, однако Вашингтон заявил, что переговоры продолжаются.

Лидеры США, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Канады и Японии, соберутся во вторник, чтобы "подтолкнуть Талибан к выполнению обязательств относительно уважения прав женщин и международного права".

Добавим

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.

Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Также эвакуирует граждан и Украина.

16 августа Президент Владимир Зеленский заявил, что из Афганистана первым украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек. По данным МИД, речь идет о 79 гражданах Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинский на борту было 8.

Второй украинский авиационный борт из Афганистана прибыл утром 22 августа в аэропорт "Борисполь". На борту находились 83 гражданина, 31 из которых - украинцы.

23 августа в аэропорту "Борисполь" приземлился третий самолет из Афганистана с эвакуированными украинцами. На его борту было 98 эвакуированных людей, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе - 27 детей.

Ранее УНН информировал, что Министерство иностранных дел вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации из Афганистана более 150 украинских граждан.

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