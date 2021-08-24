Сьогодні лідери країн G7 зберуться на обговорення ситуації в Афганістані

ukru
17 березня, 19:38 • 106010 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 139826 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 200758 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 165911 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 162536 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 182833 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 151576 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159624 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176283 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221974 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 71074 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 62658 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 55728 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 51458 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 85735 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 200746 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 172358 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 268534 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 264357 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 392068 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 70797 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 78432 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 75613 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 104609 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 114433 перегляди
Актуальне
Сьогодні лідери країн G7 зберуться на обговорення ситуації в Афганістані

Сьогодні лідери країн G7 зберуться на обговорення ситуації в Афганістані

Київ • УНН

 • 16334 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні лідери країн "Групи семи" (G7) зберуться для обговорення ситуації в Афганістані. На порядку денному - евакуація тисяч людей, які намагаються покинути країну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Видання повідомляє, що лідери країн G7 повинні обговорити у вівторок продовження крайнього терміну, визначеного наразі 31 серпня, для евакуації тисяч людей, які намагаються втекти з Афганістану. Окрім того, лідери країн G7 порушать питання про визнання "уряду" або ж застосувань санкцій до Талібану.

Президент США Джо Байден заявив, що евакуація буде "тяжкою і болючою", і багато чого ще може піти не так.

Як заявив журналістам представник Демократичної партії США Адам Шифф - він не вірить у те, що евакуація може бути завершена в решту вісім днів. "Я думаю, що це можливо, але я думаю, що це дуже малоймовірно, враховуючи кількість американців, які все ще потребують евакуації", - сказав Шифф.

Офіційний представник Талібану заявив, що представники країн не зверталися за продовженням терміну, проте Вашингтон заявив, що переговори тривають.

Лідери США, Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Канади і Японії, зберуться у вівторок, щоб "підштовхнути Талібан до виконання зобов'язань щодо поваги до прав жінок і міжнародного права".

Додамо

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. 

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств. Також евакуює громадян й Україна.

16 серпня Президент Володимир Зеленський заявив, що з Афганістану першим українським літаком всього вивезли майже 80 осіб. За даними МЗС, мова йде про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім маленькі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Другий український авіаційний борт з Афганістану прибув вранці 22 серпня в аеропорт "Бориспіль". На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких - українці.

23 серпня в аеропорту "Бориспіль" приземлився третій літак з Афганістану з евакуйованими українцями. На його борту було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, у тому числі - 27 дітей.

Раніше УНН інформував, що Міністерство закордонних справ разом з причетними відомствами працює над створенням умов для безпечної евакуації з Афганістану більше ніж 150 українських громадян.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами