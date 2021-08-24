Сьогодні лідери країн G7 зберуться на обговорення ситуації в Афганістані

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Видання повідомляє, що лідери країн G7 повинні обговорити у вівторок продовження крайнього терміну, визначеного наразі 31 серпня, для евакуації тисяч людей, які намагаються втекти з Афганістану. Окрім того, лідери країн G7 порушать питання про визнання "уряду" або ж застосувань санкцій до Талібану.

Президент США Джо Байден заявив, що евакуація буде "тяжкою і болючою", і багато чого ще може піти не так.

Як заявив журналістам представник Демократичної партії США Адам Шифф - він не вірить у те, що евакуація може бути завершена в решту вісім днів. "Я думаю, що це можливо, але я думаю, що це дуже малоймовірно, враховуючи кількість американців, які все ще потребують евакуації", - сказав Шифф.

Офіційний представник Талібану заявив, що представники країн не зверталися за продовженням терміну, проте Вашингтон заявив, що переговори тривають.

Лідери США, Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Канади і Японії, зберуться у вівторок, щоб "підштовхнути Талібан до виконання зобов'язань щодо поваги до прав жінок і міжнародного права".

Додамо

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств. Також евакуює громадян й Україна.

16 серпня Президент Володимир Зеленський заявив, що з Афганістану першим українським літаком всього вивезли майже 80 осіб. За даними МЗС, мова йде про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім маленькі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Другий український авіаційний борт з Афганістану прибув вранці 22 серпня в аеропорт "Бориспіль". На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких - українці.

23 серпня в аеропорту "Бориспіль" приземлився третій літак з Афганістану з евакуйованими українцями. На його борту було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, у тому числі - 27 дітей.

Раніше УНН інформував, що Міністерство закордонних справ разом з причетними відомствами працює над створенням умов для безпечної евакуації з Афганістану більше ніж 150 українських громадян.