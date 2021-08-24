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Актуальное
Лидеры G7 на встрече обсудят возможность признать “Талибан” - CNN

Лидеры G7 на встрече обсудят возможность признать “Талибан” - CNN

Киев  •  УНН

 • 14156 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Главы “Группы семи” планируют во вторник обсудить, должны ли они признать “Талибан” в качестве правительства Афганистана. Об этом американскому каналу CNN сообщили источники, знакомые с процессом, передает УНН.

Детали

Отмечается, что хотя продление крайнего срока вывода американских войск и будет наиболее актуальным пунктом повестки дня во вторник, любое решение касательно признания “Талибана” будет иметь огромные последствия, которые могут быть использованы в качестве рычага давления, чтобы заставить боевиков уважать права человека.

По словам источников, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который проводит встречу в качестве нынешнего председателя G7, выступает за единый подход к талибам. Он хочет, чтобы ведущие демократии мира разработали план признания правительства или возможного применения экономических санкций или отказа в помощи.

Пока ни одно правительство не признало талибов официальным правительством Афганистана. Отмечается, что такое признание потенциально может позволить стране получить доступ к ранее выделенной иностранной помощи.
Ожидается, что во вторник на онлайн-встрече G7 также будут участвовать генеральный секретарь НАТО и Организации Объединенных Наций.

Добавим

24 августа лидеры стран “Группы семи” (G7) должны собраться для обсуждения ситуации в Афганистане.

Лидеры стран G7 должны обсудить продление крайнего срока, определенного на данный момент до 31 августа, для эвакуации тысяч людей, которые пытаются бежать из Афганистана.

Справка

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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