Лідер гурту «Бумбокс» отримав поранення через мінометний обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який несе службу в столиці, отримав поранення внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Про це музикант повідомив у своєму Instagram - пише УНН.
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Хливнюк несе службу в складі окремого підрозділу управління патрульної поліції у Києві.
“Для моїх слухачів з росії. От з якими нацистами ви воюєте, ідіоти”, - написав він під однією фото з пораненням.
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