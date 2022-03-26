Лідер гурту «Бумбокс» отримав поранення через мінометний обстріл

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Хливнюк несе службу в складі окремого підрозділу управління патрульної поліції у Києві.

“Для моїх слухачів з росії. От з якими нацистами ви воюєте, ідіоти”, - написав він під однією фото з пораненням.

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