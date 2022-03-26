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Лидер группы "Бумбокс" получил ранения во время минометного обстрела

Киев • УНН

 • 342226 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который несет службу в столице, получил ранения в результате вражеского минометного обстрела. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram - пишет УНН.

Лидер группы "Бумбокс" получил ранения во время минометного обстрела

Детали

Хлывнюк несет службу в составе отдельного подразделения управления патрульной полиции в Киеве.

“Для моих слушателей из россии. Вот с какими нацистами вы воюете, идиоты", - написал он под одной фото с ранением.

Добавим

Ранее УНН писал, где находятся и чем занимаются во время войны звезды украинского шоу-бизнеса.

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