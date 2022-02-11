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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 45461 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Лідер Франції Макрон поговорить з Путіним про Україну в суботу: Єлисейський палац

Лідер Франції Макрон поговорить з Путіним про Україну в суботу: Єлисейський палац

Київ • УНН

 • 16702 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон поговорить зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у суботу на тлі побоювань, що Москва вторгнеться в Україну. Про це пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

За повідомленням Єлисейського палацу, президент Росії Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон проведуть розмову у суботу опівдні за місцевим часом.

Доповнення

Адміністрація Байдена дедалі більше стурбована тим, що Росія може вторгнутися в Україну найближчими днями.

Адміністрація закликає американців, які все ще перебувають в Україні, покинути Україну якнайшвидше, але не пізніше, ніж через 24–48 годин, а радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може вторгнутися в Україну "у будь-який час".

Міністр оборони США Ллойд Остін у п'ятницю наказав відправити до Польщі 3000 військовослужбовців, що базуються в Північній Кароліні. Очікується, що війська прибудуть на початку наступного тижня. Це на додаток до 2000 американських військовослужбовців, які вже були перекинуті зі США в регіон, а також військам, які вже розміщені в Європі.

У п'ятницю президент Байден скликав віртуальну телеконференцію з лідерами Канади, основних європейських союзників, а також главами НАТО та Європейської комісії, щоб обговорити побоювання щодо того, що Росія продовжує стягувати війська та військову техніку навколо України.

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