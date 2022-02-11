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15 марта, 19:03 • 100825 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130193 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116702 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110812 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101094 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98055 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85512 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Лидер Франции Макрон поговорит с Путиным об Украине в субботу: Елисейский дворец

Лидер Франции Макрон поговорит с Путиным об Украине в субботу: Елисейский дворец

Киев • УНН

 • 16700 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон поговорит со своим российским коллегой Владимиром Путиным в субботу на фоне опасений, что Москва вторгнется в Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

По сообщению Елисейского дворца, президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон проведут беседу в субботу в полдень по местному времени.

Дополнение

Администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что Россия может вторгнуться в Украину в ближайшие дни.

Администрация призывает американцев, которые все еще находятся в Украине, покинуть Украину как можно быстрее, но не позднее, чем через 24-48 часов, а советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может вторгнуться в Украину "в любое время".

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу приказал отправить в Польшу 3000 военнослужащих, что базируются в Северной Каролине. Ожидается, что войска прибудут в начале следующей недели. Это в дополнение к 2000 американских военнослужащих, которые уже были переброшены из США в регион, а также войскам, которые уже размещены в Европе.

В пятницу президент Байден созвал виртуальную телеконференцию с лидерами Канады, основных европейских союзников, а также главами НАТО и Европейской комиссии, чтобы обсудить опасения относительно того, что Россия продолжает стягивать войска и военную технику вокруг Украины.

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