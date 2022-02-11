Лидер Франции Макрон поговорит с Путиным об Украине в субботу: Елисейский дворец
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон поговорит со своим российским коллегой Владимиром Путиным в субботу на фоне опасений, что Москва вторгнется в Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.
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По сообщению Елисейского дворца, президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон проведут беседу в субботу в полдень по местному времени.
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Администрация Байдена все больше обеспокоена тем, что Россия может вторгнуться в Украину в ближайшие дни.
Администрация призывает американцев, которые все еще находятся в Украине, покинуть Украину как можно быстрее, но не позднее, чем через 24-48 часов, а советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может вторгнуться в Украину "в любое время".
Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу приказал отправить в Польшу 3000 военнослужащих, что базируются в Северной Каролине. Ожидается, что войска прибудут в начале следующей недели. Это в дополнение к 2000 американских военнослужащих, которые уже были переброшены из США в регион, а также войскам, которые уже размещены в Европе.
В пятницу президент Байден созвал виртуальную телеконференцию с лидерами Канады, основных европейских союзников, а также главами НАТО и Европейской комиссии, чтобы обсудить опасения относительно того, что Россия продолжает стягивать войска и военную технику вокруг Украины.