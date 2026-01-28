Lida Lee розкрила правду про зміну своєї фігури

Фото: www.instagram.com/lidalee_official

Українська співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) прокоментувала хвилю обговорень довкола своєї зовнішності та пояснила, що стало причиною зміни її ваги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram зірки.

Деталі

У своєму фотоблозі співачка зізналася, що минулі місяці стали для неї неабияк насиченими: постійна робота над музичними проєктами, виступи на концертах, ведення телевізійних програм та ранкові зйомки виснажили її організм. Lida Lee зазначила, що через низку проблем та турбот вона не влізла у всі свої образи.

Та попри активний графік, деякі користувачі мережі почали критикувати зовнішній вигляд співачки та навіть робили необґрунтовані припущення про її можливу вагітність.

З огляду на це, знаменитість вирішила розповсюдити ролик, в якому розклала все по поличках, щодо її зовнішності.

Мене так зачепили коментарі про моє тіло, що мовчати більше не можу… Ніколи не думала, що прокинусь і зрозумію, що не влізаю в одяг. Постійні переїзди, чотири місяці зйомок, що починались майже о 6–7 ранку, щільний графік та виступи дали про себе знати. Було страшно, бо я не могла зрозуміти, чому все відбулося так різко. Переживала, що це через гормони або щось серйозніше. Зробила аналізи, і лікарі пояснили: головна причина - стрес та недосипання - розповіла артистка.

Виконавиця закликала підписників бути делікатними у коментарях щодо зовнішності інших людей, адже, на її думку, люди і так знають, якщо у них є проблеми з фігурою.

Нагадаємо

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно відсвяткувала 47-річчя, поділилася на своїй офіційній сторінці в Instagram серією знімків, на яких вона позує в бікіні та демонструє свій сталевий прес і підтягнуту фігуру.