Lida Lee розкрила правду про зміну своєї фігури

14:19 • 3988 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
11:48 • 11413 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
10:05 • 18448 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 23333 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
28 січня, 08:35 • 23542 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
28 січня, 08:19 • 23545 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 26761 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 44668 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 57592 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 43135 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 77772 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 57901 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 75844 перегляди
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 30729 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 29723 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 36792 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 39749 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 45446 перегляди
Lida Lee розкрила правду про зміну своєї фігури

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Співачка Lida Lee прокоментувала обговорення своєї зовнішності, пояснивши, що зміна ваги спричинена стресом та недосипанням через насичений графік. Вона закликала бути делікатними у коментарях щодо зовнішності інших людей.

Lida Lee розкрила правду про зміну своєї фігури
Фото: www.instagram.com/lidalee_official

Українська співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) прокоментувала хвилю обговорень довкола своєї зовнішності та пояснила, що стало причиною зміни її ваги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram зірки.

Деталі

У своєму фотоблозі співачка зізналася, що минулі місяці стали для неї неабияк насиченими: постійна робота над музичними проєктами, виступи на концертах, ведення телевізійних програм та ранкові зйомки виснажили її організм. Lida Lee зазначила, що через низку проблем та турбот вона не влізла у всі свої образи.

Та попри активний графік, деякі користувачі мережі почали критикувати зовнішній вигляд співачки та навіть робили необґрунтовані припущення про її можливу вагітність.

З огляду на це, знаменитість вирішила розповсюдити ролик, в якому розклала все по поличках, щодо її зовнішності.

Мене так зачепили коментарі про моє тіло, що мовчати більше не можу… Ніколи не думала, що прокинусь і зрозумію, що не влізаю в одяг. Постійні переїзди, чотири місяці зйомок, що починались майже о 6–7 ранку, щільний графік та виступи дали про себе знати. Було страшно, бо я не могла зрозуміти, чому все відбулося так різко. Переживала, що це через гормони або щось серйозніше. Зробила аналізи, і лікарі пояснили: головна причина - стрес та недосипання

- розповіла артистка.

Виконавиця закликала підписників бути делікатними у коментарях щодо зовнішності інших людей, адже, на її думку, люди і так знають, якщо у них є проблеми з фігурою.

Нагадаємо

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно відсвяткувала 47-річчя, поділилася на своїй офіційній сторінці в Instagram серією знімків, на яких вона позує в бікіні та демонструє свій сталевий прес і підтягнуту фігуру.

Станіслав Кармазін

СуспільствоМультимедіа
