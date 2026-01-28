Lida Lee раскрыла правду об изменении своей фигуры

$42.960.17
51.230.17
15:19 • 1558 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 2762 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 3090 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 13581 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 16929 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 23314 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 27816 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 26875 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 25089 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 27948 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами28 января, 05:44 • 28175 просмотра
Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти28 января, 06:22 • 25703 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 50187 просмотра
Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями10:45 • 13242 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 18652 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 18951 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 50606 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 82251 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 62143 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 80257 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 33136 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 31907 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 38825 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 41629 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 47155 просмотра
Lida Lee раскрыла правду об изменении своей фигуры

Киев • УНН

 • 1174 просмотра

Певица Lida Lee прокомментировала обсуждения своей внешности, объяснив, что изменение веса вызвано стрессом и недосыпанием из-за насыщенного графика. Она призвала быть деликатными в комментариях относительно внешности других людей.

Lida Lee раскрыла правду об изменении своей фигуры
Фото: www.instagram.com/lidalee_official

Украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) прокомментировала волну обсуждений вокруг своей внешности и объяснила, что стало причиной изменения ее веса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram звезды.

Детали

В своем фотоблоге певица призналась, что прошедшие месяцы стали для нее очень насыщенными: постоянная работа над музыкальными проектами, выступления на концертах, ведение телевизионных программ и утренние съемки истощили ее организм. Lida Lee отметила, что из-за ряда проблем и забот она не влезла во все свои образы.

Но несмотря на активный график, некоторые пользователи сети начали критиковать внешний вид певицы и даже делали необоснованные предположения о ее возможной беременности.

Учитывая это, знаменитость решила распространить ролик, в котором разложила все по полочкам, касательно ее внешности.

Меня так задели комментарии о моем теле, что молчать больше не могу… Никогда не думала, что проснусь и пойму, что не влезаю в одежду. Постоянные переезды, четыре месяца съемок, которые начинались почти в 6–7 утра, плотный график и выступления дали о себе знать. Было страшно, потому что я не могла понять, почему все произошло так резко. Переживала, что это из-за гормонов или чего-то серьезнее. Сделала анализы, и врачи объяснили: главная причина - стресс и недосыпание

- рассказала артистка.

Исполнительница призвала подписчиков быть деликатными в комментариях относительно внешности других людей, ведь, по ее мнению, люди и так знают, если у них есть проблемы с фигурой.

Напомним

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно отпраздновала 47-летие, поделилась на своей официальной странице в Instagram серией снимков, на которых она позирует в бикини и демонстрирует свой стальной пресс и подтянутую фигуру.

Станислав Кармазин

