Lida Lee раскрыла правду об изменении своей фигуры

Украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) прокомментировала волну обсуждений вокруг своей внешности и объяснила, что стало причиной изменения ее веса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram звезды.

Детали

В своем фотоблоге певица призналась, что прошедшие месяцы стали для нее очень насыщенными: постоянная работа над музыкальными проектами, выступления на концертах, ведение телевизионных программ и утренние съемки истощили ее организм. Lida Lee отметила, что из-за ряда проблем и забот она не влезла во все свои образы.

Но несмотря на активный график, некоторые пользователи сети начали критиковать внешний вид певицы и даже делали необоснованные предположения о ее возможной беременности.

Учитывая это, знаменитость решила распространить ролик, в котором разложила все по полочкам, касательно ее внешности.

Меня так задели комментарии о моем теле, что молчать больше не могу… Никогда не думала, что проснусь и пойму, что не влезаю в одежду. Постоянные переезды, четыре месяца съемок, которые начинались почти в 6–7 утра, плотный график и выступления дали о себе знать. Было страшно, потому что я не могла понять, почему все произошло так резко. Переживала, что это из-за гормонов или чего-то серьезнее. Сделала анализы, и врачи объяснили: главная причина - стресс и недосыпание - рассказала артистка.

Исполнительница призвала подписчиков быть деликатными в комментариях относительно внешности других людей, ведь, по ее мнению, люди и так знают, если у них есть проблемы с фигурой.

