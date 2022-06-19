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Летіли з Криму: вночі над Одещиною збили дві ворожі ракети

Летіли з Криму: вночі над Одещиною збили дві ворожі ракети

Київ • УНН

 • 137386 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Вночі над Одещиною сили ППО збили дві ракети, які рашисти запустили з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує УНН.

Цитата

"Вночі рашисти атакували двома ракетами Одещину. Наші сили ППО "мінуснули" ворожий удар. Ракети типу "Онікс" летіли з території тимчасово окупованого Криму", – написав Братчук.

Нагадаємо

Сьогодні зранку у Вишгородському районі на Київщині сили ППО відпрацювали по ворожому повітряному об’єкту.

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