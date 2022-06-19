Летели из Крыма: ночью над Одесской областью сбили две вражеские ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Ночью над Одесской областью силы ПВО сбили две ракеты, которые рашисты запустили из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует УНН.
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"Ночью рашисты атаковали двумя ракетами Одесскую область. Наши силы ПВО "минуснули" вражеский удар. Ракеты типа "Оникс" летели с территории временно оккупированного Крыма", – написал Братчук.
Напомним
Сегодня утром в Вышгородском районе Киевской области силы ПВО отработали по вражескому воздушному объекту.