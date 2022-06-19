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13:44 • 41156 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 73404 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 61949 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 41070 просмотра

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Летели из Крыма: ночью над Одесской областью сбили две вражеские ракеты

Киев • УНН

 • 137385 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Ночью над Одесской областью силы ПВО сбили две ракеты, которые рашисты запустили из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует УНН.

Цитата

"Ночью рашисты атаковали двумя ракетами Одесскую область. Наши силы ПВО "минуснули" вражеский удар. Ракеты типа "Оникс" летели с территории временно оккупированного Крыма", – написал Братчук.

Напомним

Сегодня утром в Вышгородском районе Киевской области силы ПВО отработали по вражескому воздушному объекту.

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