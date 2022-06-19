Київщина: у Вишгородському районі відпрацювала ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні зранку у Вишгородському районі на Київщині сили ППО збили ворожий повітряний об’єкт. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує УНН.
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"Увага! Сьогодні зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту", – написав Кулеба.
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Голова ОВА зазначив, що задимленості та пожежі не було, постраждалих немає. На місці працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється.
Нагадаємо
Сьогодні, 19 червня, в Києві було чутно вибух.