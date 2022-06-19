Київщина: у Вишгородському районі відпрацювала ППО

Цитата

"Увага! Сьогодні зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту", – написав Кулеба.

Деталі

Голова ОВА зазначив, що задимленості та пожежі не було, постраждалих немає. На місці працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо

Сьогодні, 19 червня, в Києві було чутно вибух.