Киевская область: в Вышгородском районе отработала ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня утром в Вышгородском районе в Киевской области силы ПВО сбили вражеский воздушный объект. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует УНН.
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"Внимание! Сегодня утром в Вышгородском районе были слышны взрывы. Отработала ПВО по враждебному воздушному объекту", – написал Кулеба.
Детали
Глава ОВА отметил, что задымленности и пожара не было, пострадавших нет. На месте работают подразделения национальной полиции и другие службы. Информация уточняется.
Напомним
Сегодня, 19 июня, в Киеве было слышно взрыв.