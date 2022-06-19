Біля Києва ППО збили ворожу ракету - нардеп Гончаренко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні, 19 червня, в Києві пролунав вибух. Як зазначив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, попередньо під Києвом українська система ППО збила ворожу ракету, передає УНН.
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“Біля Києва наші ППО збили ракету. Зберігаємо спокій”, — зазначив він.
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Радник голови МВС Антон Геращенко також повідомив, що попередньо під Києвом спрацювала система ППО.
“У Києві повідомляють про вибух! Попередньо спрацювала система ППО”, — зазначив він.
Нагадаємо
5 червня у Києві пролунала серія вибухів.