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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Біля Києва ППО збили ворожу ракету - нардеп Гончаренко

Біля Києва ППО збили ворожу ракету - нардеп Гончаренко

Київ • УНН

 • 246060 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні, 19 червня, в Києві пролунав вибух. Як зазначив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, попередньо під Києвом українська система ППО збила ворожу ракету, передає УНН.

Цитата

“Біля Києва наші ППО збили ракету. Зберігаємо спокій”, — зазначив він.

Доповнення

Радник голови МВС Антон Геращенко також повідомив, що попередньо під Києвом спрацювала система ППО.

“У Києві повідомляють про вибух! Попередньо спрацювала система ППО”, — зазначив він.

Нагадаємо 

5 червня у Києві пролунала серія вибухів.

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