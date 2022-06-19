Возле Киева ПВО сбили вражескую ракету – нардеп Гончаренко

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня, 19 июня, в Киеве раздался взрыв. Как отметил в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко, предварительно под Киевом украинская система ПВО сбила вражескую ракету, передает УНН.

Цитата

“Возле Киева наши ПВО сбили ракету. Сохраняем спокойствие”, — отметил он.

Дополнение

Советник главы МВД Антон Геращенко также сообщил, что предварительно под Киевом сработала система ПВО.

“В Киеве сообщают о взрыве! Предварительно сработала система ПВО”, — отметил он.

Напомним 

5 июня в Киеве прозвучала серия взрывов.

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